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Швейцарцы голосуют на референдуме об однополых браках

Воскресенье, 26 сентября 2021, 12:04
Швейцарцы голосуют на референдуме об однополых браках
Фото: pixabay

В Швейцарии 26 сентября проходит референдум о том, разрешить ли в стране однополые браки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Голосование проходит в утренние часы и завершится в полдень по местному времени. Большинство голосов поступают по почте.

Оформлять гражданские партнерства однополых пар разрешили с 2007 года, но этот механизм дает парам меньше возможностей, чем брак. Парламент Швейцарии и исполнительная ветвь, Федеральный совет, поддержали акт "Брак для всех". Соцопросы показывают, что такой шаг поддерживают большинство жителей страны.

В Швейцарии большинство законов и других актов, принятых парламентом, вступают в силу без вынесения их на референдум. Но референдум возможен, когда граждане, выступающие против определенных решений, собирают 50 000 подписей в течение 100 дней с момента официального опубликования акта, и такое количество подписей собрали.

Сторонники инициативы говорят, что разрешение однополых браков уравняет однополые пары в правах с гетеросексуальными парами, в частности, они смогли бы вместе усыновлять детей и проще получать гражданство, получить доступ к донорству спермы. Оппоненты считают, что замена механизма гражданского партнерства браком подрывает идею о том, что семья является союзом мужчины и женщины.

Кампания перед референдумом сопровождалась скандалами - оппоненты обвиняли друг друга в срыве плакатов, на адреса и телефонные линии ЛГБТ-организаций приходили оскорбительные сообщения.

Даже если инициатива получит поддержку, однополые пары не скоро смогут начать оформлять браки - из-за того, что для этого потребуется еще ряд законодательных и административных процедур.

Также проходит референдум о повышении налогов на доходы от инвестиций и капитала, как дивиденды или доход от сдачи недвижимости в аренду. Инициативу выдвинули левые группы, настаивая, что это обеспечит более справедливое налогообложение. Соцопросы показывают, что эта инициатива имеет незначительные шансы пройти.

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Темы: права человекареферендумЛГБТШвейцария
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