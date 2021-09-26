В Кремле рассказали, что Путин готов встретится с Зеленским, но есть нюанс

Официальная Москва заявляет, что президент РФ Владимир Путин готов ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако существует "камень преткновения", который усложняет процесс договоренностей между сторонами.

Источник: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют РИА Новости и ТАСС

Детали: По словам Пескова, Путин готов ко встрече с Зеленским, но камнем преткновения якобы является "нежелание Украины выполнять Минск-2".

При этом он добавил, что здравая логика "диктует необходимость контактов Путина и Зеленского", но они на данный момент остаются маловероятными. А причиной этому прес-секретарь президента РФ назвал "нынешний подход Киева".

Что предшествовало: В Москве уже неоднократно уверяли, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с Владимиром Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.