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В Кремле рассказали, что Путин готов встретится с Зеленским, но есть нюанс

Воскресенье, 26 сентября 2021, 16:20
В Кремле рассказали, что Путин готов встретится с Зеленским, но есть нюанс
Фото: kremlin.ru

Официальная Москва заявляет, что президент РФ Владимир Путин готов ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако существует "камень преткновения", который усложняет процесс договоренностей между сторонами.

Источник: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют РИА Новости и ТАСС

Детали: По словам Пескова, Путин готов ко встрече с Зеленским, но камнем преткновения якобы является "нежелание Украины выполнять Минск-2".

При этом он добавил, что здравая логика "диктует необходимость контактов Путина и Зеленского", но они на данный момент остаются маловероятными. А причиной этому прес-секретарь президента РФ назвал "нынешний подход Киева".

Что предшествовало: В Москве уже неоднократно уверяли, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с Владимиром Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.

Темы: ПутинЗеленский
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