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Головнокомандувач ЗСУ: Україна вже готова до вступу в НАТО

Неділя, 26 вересня 2021, 18:26
Головнокомандувач ЗСУ: Україна вже готова до вступу в НАТО
фото Радіо Свобода

Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але політичне рішення лишається за Альянсом, вважає головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний.

Джерело: Залужний в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми повністю вже фактично розробили оті стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього замало. Для того, щоб ми стали НАТО, необхідне, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати".

Деталі: Раніше в українській армії повідомили, що вже 300 стандартів Альянсу втілено. За словами Залужного, йдеться про стандарти "в питаннях управління, в питаннях планування, в питаннях підготовки", а також в питаннях застосування.

Крім того, за його словами, заради стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ: головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу ЗСУ, командувача ООС.

"І всі ці розділені посади – це якраз наслідок руху в бік НАТО, в бік цивілізованих відносин. Тому посади розділилися. Тепер я як головнокомандувач ЗСУ відповідаю за бойову готовність, за підготовку та за застосування ЗСУ", – сказав Залужний.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в Нью-Йорку заявив про необхідність визначити для України часову перспективу щодо її вступу в Альянс.
  • На початку вересня Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом обговорили шлях України до НАТО. Байден повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО, однак про конкретні терміни щодо членства мова не йшла.
  • Рішення червневого саміту НАТО визнає, що Україна стане членом Альянсу, і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу. Рішення закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.
  • 22 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що процес вступу України до НАТО занадто затягнувся і Київ намагається донести це до Альянсу.

Теми: Збройні силиНАТО
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