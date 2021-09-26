Головнокомандувач ЗСУ: Україна вже готова до вступу в НАТО

Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але політичне рішення лишається за Альянсом, вважає головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний.

Джерело: Залужний в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми повністю вже фактично розробили оті стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього замало. Для того, щоб ми стали НАТО, необхідне, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати".

Деталі: Раніше в українській армії повідомили, що вже 300 стандартів Альянсу втілено. За словами Залужного, йдеться про стандарти "в питаннях управління, в питаннях планування, в питаннях підготовки", а також в питаннях застосування.

Крім того, за його словами, заради стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ: головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу ЗСУ, командувача ООС.

"І всі ці розділені посади – це якраз наслідок руху в бік НАТО, в бік цивілізованих відносин. Тому посади розділилися. Тепер я як головнокомандувач ЗСУ відповідаю за бойову готовність, за підготовку та за застосування ЗСУ", – сказав Залужний.

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