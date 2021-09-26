Главнокомандующий ВСУ: Украина уже готова ко вступлению в НАТО

Украина воплощает стандарты НАТО и готова ко вступлению, но политическое решение остается за НАТО, считает главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный.

Источник: Залужный в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы полностью уже фактически разработали те стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать".

Детали: Раньше в украинской армии сообщили, что уже 300 стандартов Альянса воплощено. По словам Залужного, речь идет о стандартах "в вопросах управления, в вопросах планирования, в вопросах подготовки", а также в вопросах применения.

Кроме того, по его словам, ради стандартов НАТО в Украине были разделены руководящие должности в ВСУ: главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ, командующего ООС.

"И все эти разделенные должности – это как раз следствие движения в сторону НАТО, в сторону цивилизованных отношений. Поэтому должности разделились. Теперь я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боевую готовность, за подготовку и за применение ВСУ", - сказал Залужный.

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