Главнокомандующий ВСУ: Украина уже готова ко вступлению в НАТО
Украина воплощает стандарты НАТО и готова ко вступлению, но политическое решение остается за НАТО, считает главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный.
Источник: Залужный в интервью Радио Свобода
Прямая речь: "Мы полностью уже фактически разработали те стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать".
Детали: Раньше в украинской армии сообщили, что уже 300 стандартов Альянса воплощено. По словам Залужного, речь идет о стандартах "в вопросах управления, в вопросах планирования, в вопросах подготовки", а также в вопросах применения.
Кроме того, по его словам, ради стандартов НАТО в Украине были разделены руководящие должности в ВСУ: главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ, командующего ООС.
"И все эти разделенные должности – это как раз следствие движения в сторону НАТО, в сторону цивилизованных отношений. Поэтому должности разделились. Теперь я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боевую готовность, за подготовку и за применение ВСУ", - сказал Залужный.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке заявил о необходимости определить для Украины временную перспективу относительно ее вступления в Альянс.
- В сентябре Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом обсудили путь Украины в НАТО. Байден повторил позицию, заявленную членами в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках относительно членства речь не шла.
- 22 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что процесс вступления Украины в НАТО слишком затянулся и Киев пытается донести это до Альянса.
- Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.