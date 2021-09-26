Ще в одному київському ТРЦ відкривається центр вакцинації
Неділя, 26 вересня 2021, 23:53
У ТРЦ "COSMO Multimall" в Солом'янському районі Києва із понеділка, 27 вересня, відкривається центр масової вакцинації проти COVID-19.
Джерело: Солом'янська РДА, COSMO Multimall
Деталі: У РДА зазначили, що вакцинуватися можуть усі охочі щоденно з 11:00 до 16:00 години за записом через електронну систему helsi.me (або без попереднього запису) за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6.
Тим, хто не має декларації з сімейним лікарем, необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.
Як повідомили в ТРЦ, центр почне працювати з 27 вересня.
Що передувало: Цього тижня пункти щеплень проти коронавірусу з'явилися в київських ТРЦ Ocean Plaza, River Mall та SkyMall.
Також пункти є у ТРЦ Блокбастер Молл, ТРЦ Ретровіль і в 6 Епіцентрах.
Українська правда