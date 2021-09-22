У трьох ТРЦ Києва відкрили пункти щеплення від COVID-19

Вакцинуватись від коронавірусу відтепер можна у торгово-розважальних центрах Ocean Plaza, River Mall та SkyMall.

Джерело: Helsi

Деталі: Щоб вакцинуватись необхідно записатись на зручний час та обрати бажану вакцину. Наразі там доступні AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.

ТРЦ Ocean Plaza знаходиться біля станції метро Либідська, River Mall на Осокорках, а SkyMall на Троєщині.

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