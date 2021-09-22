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У трьох ТРЦ Києва відкрили пункти щеплення від COVID-19

Середа, 22 вересня 2021, 13:09
Фото: ЦГЗ

Вакцинуватись від коронавірусу відтепер можна у торгово-розважальних центрах  Ocean Plaza, River Mall та SkyMall.

Джерело: Helsi

Деталі: Щоб вакцинуватись необхідно записатись на зручний час та обрати бажану вакцину. Наразі там доступні AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. 

ТРЦ Ocean Plaza знаходиться біля станції метро Либідська, River Mall на Осокорках, а SkyMall на Троєщині. 

Нагадаємо:

  • У вівторок 21 вересня в Україні проти COVID-19 щепили 116 005 людей: першу дозу вакцини отримали 68 502 людини, другу дозу – 47 503 людини.
  • Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 435 427 людей, з них першу дозу вакцини отримали 6 435 425 людей, повністю імунізовані – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 
  • З 23 вересня Україна переходить в "жовту" зону епідемічної небезпеки. Карантинні обмеження не будуть поширюватися на колективи тих, хто має документ про вакцинацію, відсутність коронавірусу чи перенесену хворобу.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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