У трьох ТРЦ Києва відкрили пункти щеплення від COVID-19
Середа, 22 вересня 2021, 13:09
Вакцинуватись від коронавірусу відтепер можна у торгово-розважальних центрах Ocean Plaza, River Mall та SkyMall.
Джерело: Helsi
Деталі: Щоб вакцинуватись необхідно записатись на зручний час та обрати бажану вакцину. Наразі там доступні AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.
ТРЦ Ocean Plaza знаходиться біля станції метро Либідська, River Mall на Осокорках, а SkyMall на Троєщині.
Нагадаємо:
- У вівторок 21 вересня в Україні проти COVID-19 щепили 116 005 людей: першу дозу вакцини отримали 68 502 людини, другу дозу – 47 503 людини.
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 435 427 людей, з них першу дозу вакцини отримали 6 435 425 людей, повністю імунізовані – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- З 23 вересня Україна переходить в "жовту" зону епідемічної небезпеки. Карантинні обмеження не будуть поширюватися на колективи тих, хто має документ про вакцинацію, відсутність коронавірусу чи перенесену хворобу.
Українська правда