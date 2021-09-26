Еще в одном киевском ТРЦ открывается центр вакцинации

В ТРЦ "COSMO Multimall" в Соломенском районе Киева с понедельника, 27 сентября, открывается центр массовой вакцинации против COVID-19.

Источник: Соломенская РГА, COSMO Multimall

Детали: В РГА отметили, что вакцинироваться могут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи) по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.

Тем, кто не имеет декларации по семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Как сообщили в ТРЦ, центр начнет работать с 27 сентября.

Что предшествовало: На этой неделе пункты прививок против коронавируса появились в киевских ТРЦ Ocean Plaza, River Mall и SkyMall.

Также пункты есть в ТРЦ Блокбастер Молл, ТРЦ Ретровиль и в 6 Эпицентрах.