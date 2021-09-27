Туреччина має намір купити ще C-400 у Росії, попри загрозу нових санкцій

Туреччина, як і раніше, має намір закупити ще одну партію систем протиракетної оборони С-400 у Росії.

Джерело: Reuters, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у CBS News

Деталі: Відповідаючи на зауваження журналістки, що Туреччина, схоже, все ще збирається купити ще одну серію "цих С-400, цих російських ракетних систем", Ердоган відповів, що в майбутньому ніхто не зможе втручатися в питання, які системи захисту отримує Анкара, у якої країни і на якому рівні. Ердоган сказав, що "ніхто не може цьому перешкодити" і що "ми єдині, хто ухвалює такі рішення".

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