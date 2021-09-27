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Туреччина має намір купити ще C-400 у Росії, попри загрозу нових санкцій

Понеділок, 27 вересня 2021, 00:35

Туреччина, як і раніше, має намір закупити ще одну партію систем протиракетної оборони С-400 у Росії.

Джерело: Reuters, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у CBS News

Деталі: Відповідаючи на зауваження журналістки, що Туреччина, схоже, все ще збирається  купити ще одну серію "цих С-400, цих російських ракетних систем", Ердоган відповів, що в майбутньому ніхто не зможе втручатися в питання, які системи захисту отримує Анкара, у якої країни і на якому рівні.  Ердоган сказав, що "ніхто не може цьому перешкодити" і що "ми єдині, хто ухвалює такі рішення".

Нагадаємо:

  • У 2020 році США наклали часткові санкції на Туреччину за закупівлю російських систем С-400. США готові запровадити додаткові санкції проти Туреччини, якщо Анкара знову купить системи озброєнь у Росії.
  • Через рішення Туреччини купити С- 400 вона була фактично виключена з програми F-35, очолюваної США. Країна, що входить до НАТО, планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління.
  • Головна стурбованість США полягає в тому, що С-400 можуть бути використані для збору розвідданих про потайні можливості F-35.

Теми: ТуреччинаРосіязброя


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