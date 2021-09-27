Туреччина має намір купити ще C-400 у Росії, попри загрозу нових санкцій
Понеділок, 27 вересня 2021, 00:35
Туреччина, як і раніше, має намір закупити ще одну партію систем протиракетної оборони С-400 у Росії.
Джерело: Reuters, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у CBS News
Деталі: Відповідаючи на зауваження журналістки, що Туреччина, схоже, все ще збирається купити ще одну серію "цих С-400, цих російських ракетних систем", Ердоган відповів, що в майбутньому ніхто не зможе втручатися в питання, які системи захисту отримує Анкара, у якої країни і на якому рівні. Ердоган сказав, що "ніхто не може цьому перешкодити" і що "ми єдині, хто ухвалює такі рішення".
Нагадаємо:
- У 2020 році США наклали часткові санкції на Туреччину за закупівлю російських систем С-400. США готові запровадити додаткові санкції проти Туреччини, якщо Анкара знову купить системи озброєнь у Росії.
- Через рішення Туреччини купити С- 400 вона була фактично виключена з програми F-35, очолюваної США. Країна, що входить до НАТО, планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління.
- Головна стурбованість США полягає в тому, що С-400 можуть бути використані для збору розвідданих про потайні можливості F-35.