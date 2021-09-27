Турция намерена купить еще C-400 у России, несмотря на угрозу новых санкций

Турция по-прежнему намерена закупить еще одну партию систем противоракетной обороны С-400 у России.

Источник: Reuters, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в CBS News

Детали: Отвечая на замечание журналистки, что Турция, похоже, все еще собирается купить еще одну серию "этих С-400, этих российских ракетных систем", Эрдоган ответил, что в будущем никто не сможет вмешиваться в вопрос, какие системы защиты получает Анкара, у какой страны и на каком уровне. Эрдоган сказал, что "никто не может этому помешать" и "мы единственные, кто принимает такие решения".

Напомним: