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Турция намерена купить еще C-400 у России, несмотря на угрозу новых санкций

Понедельник, 27 сентября 2021, 00:35

Турция по-прежнему намерена закупить еще одну партию систем противоракетной обороны С-400 у России.

Источник: Reuters, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в CBS News

Детали: Отвечая на замечание журналистки, что Турция, похоже, все еще собирается купить еще одну серию "этих С-400, этих российских ракетных систем", Эрдоган ответил, что в будущем никто не сможет вмешиваться в вопрос, какие системы защиты получает Анкара, у какой страны и на каком уровне. Эрдоган сказал, что "никто не может этому помешать" и "мы единственные, кто принимает такие решения".

Напомним:

  • В 2020 году США наложили частичные санкции на Турцию за закупку российских систем С-400. США готовы ввести дополнительные санкции против Турции, если Анкара снова купит системы вооружений у России.
  • Из-за решения Турции купить С-400 она была фактически исключена из программы F-35, возглавляемой США. Страна, входящая в НАТО, планировала закупить около 100 истребителей следующего поколения.
  • Главная обеспокоенность США заключается в том, что С-400 могут быть использованы для сбора разведданных о потайных возможностях F-35.

Темы: ТурцияРосcияоружие


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