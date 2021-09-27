Турция намерена купить еще C-400 у России, несмотря на угрозу новых санкций
Понедельник, 27 сентября 2021, 00:35
Турция по-прежнему намерена закупить еще одну партию систем противоракетной обороны С-400 у России.
Источник: Reuters, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в CBS News
Детали: Отвечая на замечание журналистки, что Турция, похоже, все еще собирается купить еще одну серию "этих С-400, этих российских ракетных систем", Эрдоган ответил, что в будущем никто не сможет вмешиваться в вопрос, какие системы защиты получает Анкара, у какой страны и на каком уровне. Эрдоган сказал, что "никто не может этому помешать" и "мы единственные, кто принимает такие решения".
Напомним:
- В 2020 году США наложили частичные санкции на Турцию за закупку российских систем С-400. США готовы ввести дополнительные санкции против Турции, если Анкара снова купит системы вооружений у России.
- Из-за решения Турции купить С-400 она была фактически исключена из программы F-35, возглавляемой США. Страна, входящая в НАТО, планировала закупить около 100 истребителей следующего поколения.
- Главная обеспокоенность США заключается в том, что С-400 могут быть использованы для сбора разведданных о потайных возможностях F-35.