Ізраїльські війська вбили п'ятьох бойовиків "ХАМАС" в перестрілках під час рейдів проти одного з осередків угруповання на окупованому Західному березі.

Джерело: Reuters, цитуючи офіційного представника ізраїльських військових

Деталі: Представник ізраїльських військових сказав, що війська провели п'ять рейдів на Західному березі, "щоб перешкодити роботі осередку терористичної організації "ХАМАС".

Дядько одного з убитих палестинців сказав, що він був 16-річним підлітком, що йшов до школи, коли його застрелили. Представник військового відомства сказав, що "наскільки нам відомо, всі вбиті були озброєними бойовиками "ХАМАС", які брали участь в перестрілках", але додав, що перевіряє інформацію родича.

В одному з зіткнень два солдати, в тому числі офіцер, були важко поранені.

Reuters пише, що перестрілки ознаменували собою найсмертоносніше зіткнення між Ізраїлем і "ХАМАС" після 11-денної війни в Секторі Гази в травні.

Нагадаємо: 20 травня Cектор Гази та Ізраїль домовилися про перемир'я після 11-денної війни.