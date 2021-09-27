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Израильские войска убили пятерых боевиков "ХАМАС"

Понедельник, 27 сентября 2021, 01:23
Израильские войска убили пятерых боевиков ХАМАС

Израильские войска убили пятерых боевиков "ХАМАС" в перестрелках во время рейдов против одного из очагов группировки на оккупированном Западном берегу.

Источник: Reuters, цитируя официального представителя израильских военных

Детали: Представитель израильских военных сказал, что войска провели пять рейдов на Западном берегу, "чтобы помешать работе очага террористической организации "ХАМАС".

Дядя одного из убитых палестинцев сказал, что он был 16-летним подростком, который шел в школу, когда его застрелили. Представитель военного ведомства сказал, что "насколько нам известно, все убитые были вооруженными боевиками "ХАМАС", которые участвовали в перестрелках", но добавил, что проверяет информацию родственника.

В одном из столкновений два солдата, в том числе офицер, были тяжело ранены.

Reuters пишет, что перестрелки ознаменовали собой самое смертоносное столкновение между Израилем и "ХАМАС" после 11-дневной войны в секторе Газа в мае.

Напомним: 20 мая сектор Газа и Израиль договорились о перемирии после 11-дневной войны.

Темы: Израиль
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