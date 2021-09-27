Пандемія спричинила найбільше скорочення тривалості життя з часів Другої світової — вчені

Пандемія COVID-19 викликала найбільше зниження тривалості життя в Західній Європі з часів Другої світової війни.

Джерело: дослідження Центру демографічних наук Леверхалм при Оксфордському університеті, The Guardian

Деталі: Як пише The Guardian, дані з більшості з 29 країн, що охоплюють велику частину Європи, США і Чилі, які були проаналізовані вченими, зафіксували скорочення тривалості життя в минулому році в "масштабах, які звели нанівець роки прогресу". В цілому у 27 країнах спостерігалося скорочення тривалості життя.

Доктор Хосе Мануель Абурто, один з провідних авторів дослідження, сказав, що для західноєвропейських країн, таких як Іспанія, Британія, Італія, Бельгія тощо востаннє спостерігалися такі значні скорочення очікуваної тривалості життя в один рік під час Другої світової війни.

Середня тривалість життя чоловіків скоротилася в більшій мірі, ніж жінок, в більшості з 29 країн. Зокрема, найбільше зниження очікуваної тривалості життя відбулося серед чоловіків в США - на 2,2 роки в порівнянні з рівнем 2019 року, далі - чоловіки з Литви (1 рік і 7 місяців).

Нагадаємо: Сплеск смертності в США в 2020 році був найвищим, аніж будь-коли зареєстрований в країні – перевищивши показник під час пандемії іспанського грипу 1918 року.