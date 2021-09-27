Пандемия вызвала наибольшее сокращение продолжительности жизни со времен Второй мировой — ученые

Пандемия COVID-19 вызвала наибольшее снижение продолжительности жизни в Западной Европе со времен Второй мировой войны.

Источник: исследование Центра демографических наук Леверхалм при Оксфордском университете, The Guardian

Детали: Как пишет The Guardian, данные по большинству из 29 стран, охватывающих большую часть Европы, США и Чили, которые были проанализированы учеными, зафиксировали сокращение продолжительности жизни в прошлом году в "масштабах, которые свели на нет годы прогресса". В целом в 27 странах наблюдалось сокращение продолжительности жизни.

Доктор Хосе Мануэль Абурто, один из ведущих авторов исследования, сказал, что для западноевропейских стран, таких как Испания, Великобритания, Италия, Бельгия и т.д. в последний раз наблюдались такие значительные сокращения ожидаемой продолжительности жизни в один год во время Второй мировой войны.

Средняя продолжительность жизни мужчин сократилась в большей степени, чем женщин, в большинстве из 29 стран. В частности, наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни произошло среди мужчин в США - на 2,2 года по сравнению с уровнем 2019 года, далее - мужчины из Литвы (1 год и 7 месяцев).

Напомним: Всплеск смертности в США в 2020 году был самым высоким, чем когда-либо зарегистрированный в стране - превысив показатель во время пандемии испанского гриппа 1918 года.