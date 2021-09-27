Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна опинилася на 3 місці в Європі за щоденною смертністю від COVID

Понеділок, 27 вересня 2021, 07:10

За добу 25 вересня у світі виявили 323 857 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії - 32 417 випадків, в Індії - 27 022, в Туреччині - 25 861.

Крім того, в США - 24 343 інфікування, в Росії - 22 498.

 

Україна з 4 647 хворими на 18 місці у світі між Францією та Італією. У Європі – сьома.

4 969  людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 14 місці у світі  і на третьому – в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 25 вересня в Україні виявили ще 4647 хворих коронавірусом. Було госпіталізовано 2 325 хворих, летальних випадків – 69. Водночас одужало 983 особи.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПритула підтвердив наміри створити власну партію

фото, відеоСиловики зупинили "розпродаж" арсеналу військової частини у Миколаєві

фотоУ Зеленського слідом за 1 млрд дерев хочуть 10 тисяч нових спортмайданчиків

фотоНАБУ і САП проводять обшуки в оточення "слуги" Куницького в Харкові – джерела

В Україні презентували мобільний застосунок "єСуд"

Візит Зеленського, сесії, нагородження найкращих "слуг" - що чекає нардепів у Трускавці

Усі новини...
коронавірус
Пандемія спричинила найбільше скорочення тривалості життя з часів Другої світової — вчені
Прикордонники за місяць виявили пів тисячі недійсних COVID-сертифікатів
За суботу в Києві виявили 226 випадків COVID
Останні новини
20:28
Данія розширить заборону на розведення норок ще на рік
20:07
відеоПритула підтвердив наміри створити власну партію
19:48
Податкова зафіксувала зниження кількості великих платників податків
19:30
На Донбасі 7 порушень "тиші", у ЗСУ двоє поранених
19:04
Фільм УП "Треба ще вижити" покажуть на міжнародному кінофестивалі у Харкові
19:03
фото, відеоСиловики зупинили "розпродаж" арсеналу військової частини у Миколаєві
18:56
Лукашенко погодився провести референдум щодо смертної кари
18:54
Україні потрібно збудувати 240 нових суден – Укроборонпром
18:48
У неділю на Донбасі загинув боєць із Харківщини
18:40
Поліція Нідерландів затримала політика через ймовірний сценарій з убивства прем’єра
Усі новини...