Україна опинилася на 3 місці в Європі за щоденною смертністю від COVID

За добу 25 вересня у світі виявили 323 857 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії - 32 417 випадків, в Індії - 27 022, в Туреччині - 25 861.

Крім того, в США - 24 343 інфікування, в Росії - 22 498.

Україна з 4 647 хворими на 18 місці у світі між Францією та Італією. У Європі – сьома.

4 969 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 14 місці у світі і на третьому – в Європі.

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Нагадаємо: 25 вересня в Україні виявили ще 4647 хворих коронавірусом. Було госпіталізовано 2 325 хворих, летальних випадків – 69. Водночас одужало 983 особи.