Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина оказалась на 3 месте в Европе по ежедневной смертности от COVID

Понедельник, 27 сентября 2021, 07:10
Украина оказалась на 3 месте в Европе по ежедневной смертности от COVID

За сутки 25 сентября в мире обнаружили 323 857 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Великобритании - 32 417 случаев, в Индии - 27 022, в Турции - 25 861.

Кроме того, в США - 24 343 инфицирования, в России - 22 498.

 

Украина с 4 647 больными на 18 месте в мире между Францией и Италией. В Европе - седьмая.

4969 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 14 месте в мире и на третьем - в Европе.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним: 25 сентября в Украине обнаружили еще 4647 больных коронавирусом. Были госпитализированы 2325 больных, летальных исходов - 69. В то же время выздоровели 983 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: