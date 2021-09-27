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Украина оказалась на 3 месте в Европе по ежедневной смертности от COVID

Понедельник, 27 сентября 2021, 07:10

За сутки 25 сентября в мире обнаружили 323 857 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Великобритании - 32 417 случаев, в Индии - 27 022, в Турции - 25 861.

Кроме того, в США - 24 343 инфицирования, в России - 22 498.

 

Украина с 4 647 больными на 18 месте в мире между Францией и Италией. В Европе - седьмая.

4969 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 14 месте в мире и на третьем - в Европе.

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Напомним: 25 сентября в Украине обнаружили еще 4647 больных коронавирусом. Были госпитализированы 2325 больных, летальных исходов - 69. В то же время выздоровели 983 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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