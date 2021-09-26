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В Україні 4,6 тисячі нових заражень Covid, найбільше – на Харківщині

Неділя, 26 вересня 2021, 08:17
В Україні 4,6 тисячі нових заражень Covid, найбільше – на Харківщині

За добу 25 вересня в Україні виявили ще 4647 хворих коронавірусом, при цьому хвороба забрала життя 69 українців.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях. 

Серед 4647 нових заражень – 448 дітей. Також захворіли 57 медпрацівників.

У суботу було госпіталізовано 2 325 хворих, летальних випадків – 69.

Водночас одужало 983 особи.

За весь час пандемії в Україні, за офіційними даними, захворіло вже 2 392 397 осіб, померли від ковіду 55 626 українців.

Нагадаємо:

  • Україна опинилася на 2 місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу.
  • 24 вересня в Україні було зафіксовано 8 267 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2 035 осіб, 133 хворих померли, одужала 2 821 особа.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміяХарківська область
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