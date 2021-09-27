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В Україні за добу вакцинували понад 37 тисяч українців

Понеділок, 27 вересня 2021, 09:04
В Україні за добу вакцинували понад 37 тисяч українців
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За добу 26 вересня в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 153 людини.

Джерело: МОЗ у Facebook

Дослівно: "Одну дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані – 15 317 людей".

Деталі: Протягом доби працювали 308 мобільних бригад, 1 119 пунктів та 357 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 781 527 людей, з них отримали одну дозу – 6 781 525 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 458 838 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 240 363 щеплень.

Передісторія: 

  • Станом на 23 вересня принаймні однією дозою від COVID-19 вакциновані 80% медиків і 62% педагогів.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїна
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