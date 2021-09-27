В Украине за сутки вакцинировали более 37 тысяч украинцев

За сутки 26 сентября в Украине вакцинировали против коронавируса 37 153 человека.

Источник: МОЗ в Facebook

Дословно: "Одну дозу получили 21 836 человек полностью иммунизированы – 15 317 человек".

Детали: В течение суток работали 308 мобильных бригад, 1 119 пунктов и 357 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу – 6 781 525 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 12 240 363 прививок.

Предыстория: