В Украине за сутки вакцинировали более 37 тысяч украинцев
Понедельник, 27 сентября 2021, 09:04
За сутки 26 сентября в Украине вакцинировали против коронавируса 37 153 человека.
Источник: МОЗ в Facebook
Дословно: "Одну дозу получили 21 836 человек полностью иммунизированы – 15 317 человек".
Детали: В течение суток работали 308 мобильных бригад, 1 119 пунктов и 357 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу – 6 781 525 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 12 240 363 прививок.
Предыстория:
- По состоянию на 23 сентября по крайней мере одной дозой от COVID-19 вакцинированы 80% медиков и 62% педагогов.
Украинская правда