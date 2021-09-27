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5 областей залишаються "помаранчевими" через епідемію 

Понеділок, 27 вересня 2021, 11:54
Фото: NME

П'ять областей України перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки за показниками темпів поширення COVID-19.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: У помаранчевій зоні епіднебезпеки перебувають Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська й Черкаська області.

Ці ж області потрапляли в "помаранчеву зону" й напередодні, 26 вересня. 

У цих 5 регіонах перевищене порогове значення динаміки рівня госпіталізації. 

Решта регіонів "жовті". У 23-х із 25-ти регіонів України перевищений рівень захворюваності, 26 вересня в межах норми (менше 75 на 100 000 мешканців) він був лише у Закарпатській та Кіровоградській областях. 

 

Станом на 27 вересня рівень захворюваності на COVID-19 по країні становить 204 на 100 000 жителів.

У Києві рівень захворюваності на коронавірусну хворобу становить 168 на 100 000 осіб.

Рівень епідемічної небезпеки впливає на жорсткість карантину.

Теми: карантинепідеміякоронавірусCovid-2019


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