Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

5 областей залишаються "помаранчевими" через епідемію 

Понеділок, 27 вересня 2021, 11:54
5 областей залишаються помаранчевими через епідемію 
Фото: NME

П'ять областей України перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки за показниками темпів поширення COVID-19.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: У помаранчевій зоні епіднебезпеки перебувають Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська й Черкаська області.

Ці ж області потрапляли в "помаранчеву зону" й напередодні, 26 вересня. 

У цих 5 регіонах перевищене порогове значення динаміки рівня госпіталізації. 

Решта регіонів "жовті". У 23-х із 25-ти регіонів України перевищений рівень захворюваності, 26 вересня в межах норми (менше 75 на 100 000 мешканців) він був лише у Закарпатській та Кіровоградській областях. 

 

Станом на 27 вересня рівень захворюваності на COVID-19 по країні становить 204 на 100 000 жителів.

У Києві рівень захворюваності на коронавірусну хворобу становить 168 на 100 000 осіб.

Рівень епідемічної небезпеки впливає на жорсткість карантину.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинепідеміякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: