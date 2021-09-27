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5 областей остаются "оранжевыми" из-за эпидемии

Понедельник, 27 сентября 2021, 11:54
5 областей остаются оранжевыми из-за эпидемии
Фото: NME

Пять областей Украины находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности по показателям темпов распространения COVID-19.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: В оранжевой зоне эпидопасности находятся Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области.

Эти же области попадали в "оранжевую зону" и накануне, 26 сентября.

В этих 5 регионах превышено пороговое значение динамики уровня госпитализации.

Остальные регионы "желтые". В 23-х из 25-ти регионов Украины превышен уровень заболеваемости, 26 сентября в пределах нормы (меньше 75 на 100 000 жителей) он был только в Закарпатской и Кировоградской областях.

 

По состоянию на 27 сентября уровень заболеваемости COVID-19 по стране составляет 204 на 100 000 жителей.

В Киеве уровень заболеваемости коронавирусной болезнью составляет 168 на 100 000 человек.

Уровень эпидемической опасности влияет на жесткость карантина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинэпидемиякоронавирусCovid-2019
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