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Коронавірус набирає обертів: в Україні 5 областей - "помаранчеві"

Неділя, 26 вересня 2021, 11:14
Коронавірус набирає обертів: в Україні 5 областей - помаранчеві
Фото МОЗ

Станом на 26 вересня п'ять областей України відповідають помаранчевій зоні карантину через збільшення кількості Covid-госпіталізацій.

Джерело: індикатори МОЗ

Деталі: За даними Міністерства охорони здоров’я, до помаранчевої зони карантину потрапили Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська та Черкаська області.

Саме у перелічених регіонах зафіксували високу динаміку госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

Показники решти областей зараз відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.

 
Дані МОЗ

Передісторія: 25 вересня в Україні виявили 4647 нових хворих коронавірусом, 2 325 зараженим знадобилася госпіталізація, крім того, вірус забрав життя 69 українців.

Україна опинилася на 2 місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу.

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірус
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