Коронавірус набирає обертів: в Україні 5 областей - "помаранчеві"
Неділя, 26 вересня 2021, 11:14
Станом на 26 вересня п'ять областей України відповідають помаранчевій зоні карантину через збільшення кількості Covid-госпіталізацій.
Джерело: індикатори МОЗ
Деталі: За даними Міністерства охорони здоров’я, до помаранчевої зони карантину потрапили Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська та Черкаська області.
Саме у перелічених регіонах зафіксували високу динаміку госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.
Показники решти областей зараз відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.
Передісторія: 25 вересня в Україні виявили 4647 нових хворих коронавірусом, 2 325 зараженим знадобилася госпіталізація, крім того, вірус забрав життя 69 українців.
Україна опинилася на 2 місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу.
Українська правда