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Вибухи у Калинівці: генпрокурор каже, диверсія підтверджується

Понеділок, 27 вересня 2021, 13:06

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова завляє, що причиною пожежі і вибухів боєприпасів на 48 арсеналі в Калинівці Вінницької області у 2017 році стала диверсія.

Джерело: гепрокурор Ірина Венедіктова в Facebook

Пряма мова: "Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується  здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів.

З урахуванням особливого періоду в державі та ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях України, особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР".

З цією метою прокурори і слідчі також використовують передбачені кримінальним процесуальним законом заходи міжнародного співробітництва. Наразі очікується відповідь від компетентних органів  Чеської Республіки щодо вибухів на складах із боєприпасами, що мали місце  в жовтні та грудні 2014 року у населеному пункті Врбетице".

Деталі: Венедіктова додала, що також продовжується розслідування причин пожеж та вибухів боєприпасів упродовж 2015-2018 років на інших військових складах зберігання боєприпасів, зокрема, складі ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у м. Сватове, 65 арсеналі у м. Балаклія та 6 арсеналі у м. Ічня.

Серед слідчих версій в усіх цих провадженнях, крім основних - вчинення диверсій та терористичного акту, послідовно перевіряються також причетність до скоєння злочину військових службових осіб з метою приховання фактів нестачі; недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків; настання пожеж та вибухів боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори.

За словами генпрокурорки, є кілька притягнутих до відповідальності військовослужбовців у зв’язку із вибухами на арсеналах. Водночас правоохоронці підозрюють цих осіб не у причетності до причин надзвичайних подій, а у службовій недбалості та бездіяльності, що призвели до більш тяжких наслідків пожеж на складах.

Знати більше: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади

Передісторія: 

Українська правда
Теми: вибух


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