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Взрывы в Калиновке: генпрокурор говорит, диверсия подтверждается

Понедельник, 27 сентября 2021, 13:06
Взрывы в Калиновке: генпрокурор говорит, диверсия подтверждается

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова завляет, что причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48 арсенале в Калиновке Винницкой области в 2017 году стала диверсия.

Источник: гепрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров.

С учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

С этой целью прокуроры и следователи также используют предусмотренные уголовным процессуальным законом меры международного сотрудничества. Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чешской Республики по взрывам на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице".

Детали: Венедиктова добавила, что также продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов на протяжении 2015-2018 годов на других военных складах хранения боеприпасов, в частности, составе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г. Сватово, 65 арсенале в г. Балаклея и 6 арсенале в г. Ичня.

Среди следственных версий во всех этих процессах, кроме основных - совершение диверсий и террористического акта, последовательно проверяются также причастность к совершению преступления военных должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей; наступление пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или других природных факторов.

По словам генпрокурора, есть несколько привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывами на арсеналах. Вместе с тем правоохранители подозревают этих лиц не в причастности к причинам чрезвычайных событий, а в служебной халатности и бездействии, которые привели к более тяжелым последствиям пожаров на складах.

Знать больше: На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады

Предыстория:

  • Вечером 26 сентября 2017 года произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.
  • Вследствие чрезвычайного происшествия были изменены маршруты 14 поездов. "Украэроцентр" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.
  • Военная прокуратура Центрального региона внесла в реестр досудебных расследований информацию о событиях на складах в Винницкой области с предыдущей квалификации по статье 113 Уголовного кодекса - "диверсия".

Украинская правда

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Темы: взрыв
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