МЗС: Лукашенко повністю засвоїв шаблони російської пропаганди

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко повторює все те, що постійно бреше про Україну російська пропаганда.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі Українській правді

Пряма мова: "Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Олександра Лукашенка. Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії".

Деталі: Ніколенко зазначив, що саме з боку РФ сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі і дружнього нам білоруського народу.

На його думку, замість того, щоб звинувачувати Україну, Мінську насправді варто замислитися над тим, аби зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії.

В МЗС наголосили, що Україна "ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі" і "ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу".

Водночас, зазначив він, Україна "усіма силами і засобами далі захищатиме свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції".

Пряма мова: "Ми робимо це не проти когось, а виключно тому, що бачимо майбутнє України в об’єднаній родині вільних європейських народів, де цінність життя, людська гідність і демократичний вибір є непорушними. І таке ж майбутнє відповідає інтересам Білорусі".

Передісторія: У понеділок, 27 вересня, Лукашенко заслухав доповідь керівництва силового блоку Білорусі про обстановку на держкордоні і зробив кілька гучних заяв про Україну.

Зокрема, він звинуватив її у стягуванні на свою територію натовських військ і створенні в Україні військових баз Сполучених Штатів.

З огляду на це Лукашенко пригрозив, що вже домовився з президентом РФ Володимиром Путіним вжити відносно України "якісь дії" у відповідь.