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МИД: Лукашенко полностью усвоил шаблоны российской пропаганды

Понедельник, 27 сентября 2021, 15:37
МИД: Лукашенко полностью усвоил шаблоны российской пропаганды
Лукашенко на видеосвязи с Путиным (Фото: Белта)

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко повторяет все то, что постоянно врет об Украине российская пропаганда.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Украинской правде

Прямая речь: "В который раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России".

Детали: Николенко отметил, что именно со стороны РФ сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа.

По его мнению, вместо того, чтобы обвинять Украину, Минску на самом деле стоит задуматься над тем, чтобы сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России.

В МИД подчеркнули, что Украина "никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси" и "никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа".

В то же время, отметил он, Украина "всеми силами и средствами будет и дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции".

Прямая речь: "Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор незыблемы. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси".

Предыстория: В понедельник, 27 сентября, Лукашенко заслушал доклад руководства силового блока Беларуси об обстановке на госгранице и сделал несколько громких заявлений об Украине.

В частности, он обвинил ее в стягивании на свою территорию натовских войск и создании в Украине военных баз США.

Учитывая это Лукашенко пригрозил, что уже договорился с президентом РФ Владимиром Путиным предпринять в отношении Украины "какие-то действия" в ответ.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоРосcияМИДпропагандаБеларусь
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