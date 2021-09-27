У Кремлі заявили, що Путін є "прихильником змінюваності влади"

Речник президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що Володимир Путін, який вже 20 років керує Росією, є "прихильником змінюваності влади".

Джерело: ТАСС, "Медуза"

Деталі: Так він прокоментував внесений в понеділок до Держдуми законопроект, який скасовує обмеження на два терміни для глав суб'єктів федерації.

У разі прийняття закон, зокрема, дозволить в майбутньому зберегти свої пости президенту Татарстану Рустаму Мінніханову, меру Москви Сергію Собяніну, губернатору Московської області Андрію Воробйову, главі Чечні Рамзану Кадирову.

Пряма мова: "Звичайно, президент є прихильником змінюваності влади, але це не повинно бути нав'язливою ідеєю, яка заважає роботі. Тобто все добре в міру, щодо більшості питань президент є прихильником такого збалансованого підходу".

Нагадаємо: Володимир Путін керує Росією уже близько 20 років: він був президентом два чотирирічні терміни з 2000 по 2008 роки, потім 4 роки був прем'єром РФ, у 2012 році став президентом уже на шестирічний термін (у 2008 році Держдума РФ ухвалила таку поправку до Конституції), у березні 2018 року знову пішов на четверту каденцію.