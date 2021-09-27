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В Кремле заявили, что Путин является "сторонником сменяемости власти"

Понедельник, 27 сентября 2021, 16:42
Президент России Владимир Путин (Фото: Sputnik)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин, который правит Россией уже 20 лет, является "сторонником сменяемости власти".

Источник: ТАСС, "Медуза"

Детали: Так он прокомментировал внесенный в понедельник в Госдуму законопроект, который отменяет ограничение на два срока для глав субъектов федерации.

В случае принятия закон, в частности, позволит в будущем сохранить свои посты президенту Татарстана Рустаму Минниханову, мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву, главе Чечни Рамзану Кадырову.

Прямая речь: "Конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. То есть все хорошо в меру, по большинству вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода".

Напомним: Владимир Путин управляет Россией уже около 20 лет: он был президентом два четырехлетних срока с 2000-го по 2008 годы, затем 4 года был премьером РФ, в 2012 году стал президентом уже на шестилетний срок (в 2008 году Госдума РФ приняла такую ​​поправку к Конституции), в марте 2018 года пошел на четвертую каденцию.

Украинская правда
Темы: ПутинРосcияпрезидент
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