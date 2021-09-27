Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле заявили, что Путин является "сторонником сменяемости власти"

Понедельник, 27 сентября 2021, 16:42
В Кремле заявили, что Путин является сторонником сменяемости власти
Президент России Владимир Путин (Фото: Sputnik)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин, который правит Россией уже 20 лет, является "сторонником сменяемости власти".

Источник: ТАСС, "Медуза"

Детали: Так он прокомментировал внесенный в понедельник в Госдуму законопроект, который отменяет ограничение на два срока для глав субъектов федерации.

В случае принятия закон, в частности, позволит в будущем сохранить свои посты президенту Татарстана Рустаму Минниханову, мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву, главе Чечни Рамзану Кадырову.

Прямая речь: "Конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. То есть все хорошо в меру, по большинству вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода".

Напомним: Владимир Путин управляет Россией уже около 20 лет: он был президентом два четырехлетних срока с 2000-го по 2008 годы, затем 4 года был премьером РФ, в 2012 году стал президентом уже на шестилетний срок (в 2008 году Госдума РФ приняла такую ​​поправку к Конституции), в марте 2018 года пошел на четвертую каденцию.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияпрезидент
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Путин
Пригожин и "Вагнер" до сих пор имеют полную свободу в РФ – американские аналитики
Эрдоган ждет у себя Путина в августе
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...