ПАРЄ остаточно відхилила кандидатури України на посаду судді ЄСПЛ

Парламентська асамблея Ради Європи остаточно відхилила подані Україною кандидатури на посаду судді Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"ПАРЄ остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини", - повідомив член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, основною причиною такого рішення стало висування серед кандидатів депутата від "Слуги народу" і члена ПАРЄ Олександра Мережка.

Тепер українській владі треба проводити новий конкурс, зазначив Гончаренко.

Як повідомлялося, комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з відбору суддів до Європейського суду з прав людини рекомендував Асамблеї відхилити подані Україною кандидатури на посаду судді ЄСПЛ через те, що не всі вони відповідають необхідним критеріям, та попросити Україну підготувати новий список.

Нагадаємо, Україна визначила трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини у травні. Це Микола Гнатовський, Олександр Мережко та Гаяне Нуріджанян.

"Європейська правда" проаналізувала анкети 18 претендентів на посаду судді в ЄСПЛ від України та визначила список явних лідерів, які мають увійти до переліку фіналістів, та 11 кандидатів, які не мали б потрапити до трійки лідерів.

Серед обраних кандидатів у переліку тих, хто має пройти за своїм резюме, присутні пан Гнатовський та пані Нуріджанян. Олександр Мережко до нього не увійшов.

Детальніше про це - у відеоблозі "Європейської правди" або у статті: Цемент для страсбурзького суду: хто хоче стати новим суддею ЄСПЛ від України.