Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ПАСЕ окончательно отклонила кандидатуры Украины на должность судьи ЕСПЧ

Понедельник, 27 сентября 2021, 18:18
ПАСЕ окончательно отклонила кандидатуры Украины на должность судьи ЕСПЧ

Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила представленные Украиной кандидатуры на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека", - сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

По его словам, основной причиной такого решения стало выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко.

Теперь украинской власти нужно проводить новый конкурс, отметил Гончаренко.

Как сообщалось, комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в Европейский суд по правам человека рекомендовал Ассамблее отклонить представленные Украины кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ из-за того, что не все они соответствуют необходимым критериям, и попросить Украины подготовить новый список.

Напомним, Украина определила трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека в мае. Это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян.

"Европейская правда" проанализировала анкеты 18 претендентов на должность судьи в ЕСПЧ от Украины и определила список явных лидеров, которые должны войти в список финалистов, и 11 кандидатов, которые не должны попасть в тройку лидеров.

Среди избранных кандидатов в перечне тех, кто должен пройти по своему резюме, присутствуют господин Гнатовский и госпожа Нуриджанян. Александр Мережко в него не вошел.

Подробнее об этом - в видеоблоге "Европейской правды" или в статье Цемент для страсбургского суда: кто хочет стать новым судьей ЕСПЧ от Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСПЧсудСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
ЕСПЧ
ЕСПЧ огласит решение по иску Саакашвили против Украины из-за лишения гражданства
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 129 млн евро компенсации за нарушения после нападения на Грузию
В Совет Европы за год поступило для надзора меньше решений ЕСПЧ по Украине, чем за предыдущий
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: