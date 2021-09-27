США заборонить в'їзд усім щепленим "Спутником V" – ЗМІ
З листопада в'їхати в США зможуть тільки щеплені вакцинами від коронавірусу, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я або владою країни.
Джерело: The Washington Post
Деталі: Повідомляється, що вакцини мають бути схвалені також Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.
У ці категорії входять вакцини, вироблені компаніями Pfizer і Moderna, а також китайські препарати Sinopharm і Sinovac.
Російські вакцини, в тому числі "Супутник V", не схвалені цими відомствами.
Раніше, під час пандемії, для росіян не було обмежень на в'їзд в США. Для в'їзду в країну їм були необхідні віза і негативний тест на COVID-19.
Видання зазначає, що від цього правила постраждають не тільки росіяни, а й деякі інші країни з низьким рівнем доходів, яким Москва постачала вакцини.
Нагадаємо: Російська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ в Страсбурзі через те, що влада Франції не визнає вакцину "Спутник V" і у зв'язку з цим обмежує пересування депутатів.
16 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес схвалення російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".