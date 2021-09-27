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США заборонить в'їзд усім щепленим "Спутником V" – ЗМІ

Понеділок, 27 вересня 2021, 20:18
США заборонить в'їзд усім щепленим Спутником V – ЗМІ

З листопада в'їхати в США зможуть тільки щеплені вакцинами від коронавірусу, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я або владою країни.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Повідомляється, що вакцини мають бути схвалені також Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

У ці категорії входять вакцини, вироблені компаніями Pfizer і Moderna, а також китайські препарати Sinopharm і Sinovac.

Російські вакцини, в тому числі "Супутник V", не схвалені цими відомствами.

Раніше, під час пандемії, для росіян не було обмежень на в'їзд в США. Для в'їзду в країну їм були необхідні віза і негативний тест на COVID-19.

Видання зазначає, що від цього правила постраждають не тільки росіяни, а й деякі інші країни з низьким рівнем доходів, яким Москва постачала вакцини.

Нагадаємо: Російська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ в Страсбурзі через те, що влада Франції не визнає вакцину "Спутник V" і у зв'язку з цим обмежує пересування депутатів.

16 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес схвалення російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус
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