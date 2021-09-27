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США запретит въезд всем привитым "Спутником V" – СМИ

Понедельник, 27 сентября 2021, 20:18

С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или властями страны.

Источник: The Washington Post

Детали: Сообщается, что вакцины должны быть одобрены также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В эти категории входят вакцины, произведенные компаниями Pfizer и Moderna, а также китайские препараты Sinopharm и Sinovac.

Российские вакцины, в том числе "Спутник V", не одобрена этими ведомствами.

Ранее, во время пандемии, для россиян не было ограничений на въезд в США. Для въезда в страну им были необходимы виза и отрицательный тест на COVID-19.

Издание отмечает, что от этого правила пострадают не только россияне, но и некоторые другие страны с низким уровнем доходов, которым Москва поставляла вакцины.

Напомним: Российская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в связи с этим ограничивают передвижение депутатов.

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Темы: СШАвакцинациякоронавирус
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