Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США запретит въезд всем привитым "Спутником V" – СМИ

Понедельник, 27 сентября 2021, 20:18
США запретит въезд всем привитым Спутником V – СМИ

С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или властями страны.

Источник: The Washington Post

Детали: Сообщается, что вакцины должны быть одобрены также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В эти категории входят вакцины, произведенные компаниями Pfizer и Moderna, а также китайские препараты Sinopharm и Sinovac.

Российские вакцины, в том числе "Спутник V", не одобрена этими ведомствами.

Ранее, во время пандемии, для россиян не было ограничений на въезд в США. Для въезда в страну им были необходимы виза и отрицательный тест на COVID-19.

Издание отмечает, что от этого правила пострадают не только россияне, но и некоторые другие страны с низким уровнем доходов, которым Москва поставляла вакцины.

Напомним: Российская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в связи с этим ограничивают передвижение депутатов.

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Темы: СШАвакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: