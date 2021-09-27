МЗС: Зеленський тет-а-тет розмову з Путіним вів би з наступальних позицій

Глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що президент Володимир Зеленський "створить багато дискомфорту" своєму російському колезі Володимиру Путіну в разі особистої зустрічі.

Джерело: Кулеба в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Кулеби: "Якщо це сприяє досягненню миру в Україні та припиненню вбивств наших солдатів та цивільних громадян, то абсолютно доцільна (зустріч тет-а-тет Зеленського з Путіним – ред.).

Президент України абсолютно чітко знає наші червоні лінії. Він би таку розмову, якби вона сталася, я переконаний, вів би з наступальних позицій та створив би багато дискомфорту для президента Путіна у розмові тет-а-тет".

Деталі: Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков також впевнений, що президент може і має від імені України проводити зустріч з російським колегою щодо миру на Донбасі.

Пряма мова Резнікова: "В мене абсолютно сумніву немає, що ніякої там капітуляції чи зради бути точно не може. Я добре обізнаний у позиціях президента і переконаний, що він таку зустріч проведе достойно".

Нагадаємо: У Москві вже неодноразово запевняли, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.