Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД: Зеленский тет-а-тет разговор с Путиным вел бы с наступательных позиций

Понедельник, 27 сентября 2021, 23:14

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что президент Владимир Зеленский "создаст много дискомфорта" своему российскому коллеге Владимиру Путину в случае личной встречи.

Источник: Кулеба в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Кулебы: "Если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц, то абсолютно целесообразна (встреча тет-а-тет Зеленского с Путиным - ред.).

Президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии. Он бы такой разговор, если бы он произошел, я убежден, вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет".

Детали: вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников также уверен, что президент может и должен от имени Украины проводить встречу с российским коллегой по миру на Донбассе.

Прямая речь Резникова: "У меня абсолютно сомнений нет, что никакой там капитуляции или измены быть точно не может. Я хорошо осведомлен о позициях президента и убежден, что он такую ​​встречу проведет достойно".

Напомним: В Москве уже неоднократно уверяли, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с Владимиром Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.

Роман Петренко, УП
Темы: МИДКулеба ДмитрийПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID в Украине: тысяча умерших за 8 дней, 9 666 больных за сутки

Блинкен: Россия блокировала совещание ОБСЕ в Варшаве

У более 35 тысяч доз ковид-вакцин заканчивается срок годности – Минздрав

"Шериф" украинца Вернидуба сенсационно обыграл мадридский "Реал" в Лиге чемпионов

Разумков подпишет закон об олигархах. У Зеленского есть два варианта

Новости 28 сентября: Венгрия и "Газпром", компенсации прокурорам

Все новости...
МИД
МИД: Лукашенко полностью усвоил шаблоны российской пропаганды
Украина переносит встречу с Венгрией и обратится в ЕС из-за российско-венгерского соглашения о газе
Из Афганистана хотят выехать еще около 100 украинцев – МИД
Последние новости
08:49
Украина выразила Еврокомиссии свою позицию по газовому контракту России и Венгрии
08:46
Новое правительство Германии: "зеленые" и "свободные демократы" провели раунд переговоров
08:21
COVID в Украине: тысяча умерших за 8 дней, 9 666 больных за сутки
08:00
Главные новости вторника и ночи: Венгрия и "Газпром", компенсации прокурорам
07:38
Оккупанты на Донбассе за минувшие сутки 8 раз срывали "тишину"
07:18
Блинкен: Россия блокировала совещание ОБСЕ в Варшаве
06:43
В США и России самая высокая в мире суточная смертность от COVID
06:24
Лава вулкана на Канарах достигла океана. Предупреждают о выбросах токсичных газов
05:45
У более 35 тысяч доз ковид-вакцин заканчивается срок годности – Минздрав
04:46
Украина обеспокоена возможным размещением в Крыму установок по обогащению урана
Все новости...