Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД: Зеленский тет-а-тет разговор с Путиным вел бы с наступательных позиций

Понедельник, 27 сентября 2021, 23:14
МИД: Зеленский тет-а-тет разговор с Путиным вел бы с наступательных позиций

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что президент Владимир Зеленский "создаст много дискомфорта" своему российскому коллеге Владимиру Путину в случае личной встречи.

Источник: Кулеба в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Кулебы: "Если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц, то абсолютно целесообразна (встреча тет-а-тет Зеленского с Путиным - ред.).

Президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии. Он бы такой разговор, если бы он произошел, я убежден, вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет".

Детали: вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников также уверен, что президент может и должен от имени Украины проводить встречу с российским коллегой по миру на Донбассе.

Прямая речь Резникова: "У меня абсолютно сомнений нет, что никакой там капитуляции или измены быть точно не может. Я хорошо осведомлен о позициях президента и убежден, что он такую ​​встречу проведет достойно".

Напомним: В Москве уже неоднократно уверяли, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с Владимиром Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.

Роман Петренко, УП
Темы: МИДКулеба ДмитрийПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: