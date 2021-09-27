МИД: Зеленский тет-а-тет разговор с Путиным вел бы с наступательных позиций

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что президент Владимир Зеленский "создаст много дискомфорта" своему российскому коллеге Владимиру Путину в случае личной встречи.

Источник: Кулеба в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Кулебы: "Если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц, то абсолютно целесообразна (встреча тет-а-тет Зеленского с Путиным - ред.).

Президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии. Он бы такой разговор, если бы он произошел, я убежден, вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет".

Детали: вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников также уверен, что президент может и должен от имени Украины проводить встречу с российским коллегой по миру на Донбассе.

Прямая речь Резникова: "У меня абсолютно сомнений нет, что никакой там капитуляции или измены быть точно не может. Я хорошо осведомлен о позициях президента и убежден, что он такую ​​встречу проведет достойно".

Напомним: В Москве уже неоднократно уверяли, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с Владимиром Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.