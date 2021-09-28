Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Землетрус на Криті: Кількість поранених зросла до 20

Вівторок, 28 вересня 2021, 00:39

20 людей отримали поранення в результаті землетрусу на грецькому острові Крит.

Джерело: The Guardian

Деталі: Недалеко від епіцентру землетрусу, який знаходився за 78 кілометрів від столиці Іракліона, було оголошено надзвичайний стан.

Будинки і церкви  були пошкоджені, виникли обвали гірських порід.

Сейсмолог з Імперського коледжу Лондона Стівен Хікс описав підземні поштовхи як найпотужніші, що струсонули Крит з 1959 року.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 9 поранених.

Передісторія:

  • 27 вересня на Криті стався землетрус
  • За оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала.
  • Як повідомлялося, в Аркалохорі одна людина загинула - робітник, який виконував реставраційні роботи у церкві.

Теми: Греціястихійне лихо


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: тисяча померлих за 8 днів, 9 666 хворих за добу

Блінкен: Росія блокувала нараду ОБСЄ у Варшаві

У понад 35 тисяч доз ковід-вакцин закінчується термін придатності – МОЗ

"Шериф" українця Вернидуба сенсаційно обіграв мадридський "Реал" у Лізі чемпіонів

Разумков підпише закон про олігархів. У Зеленського є два варіанти

Новини 28 вересня: Угорщина і "Газпром", компенсації прокурорам

Усі новини...
Греція
Греція домовилася з Францією про постачання фрегатів і корветів – ЗМІ
У Греції відкрили розслідування проти священника, який закликав не вакцинуватися
Біля грецького острова Самос розбився літак зі свідком у справі Нетаньяху
Останні новини
09:15
Кількість українців, як отримали першу дозу COVID-вакцини, наближається до 7 млн
09:11
Круглий стіл: "Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись"
08:49
Україна висловила Єврокомісії позицію щодо газового контракту Росії та Угорщини
08:46
Новий уряд Німеччини: "зелені" і "вільні демократи" провели раунд переговорів
08:21
COVID в Україні: тисяча померлих за 8 днів, 9 666 хворих за добу
08:00
Головні новини вівторка і ночі: Угорщина і "Газпром", компенсації прокурорам
07:38
Окупанти на Донбасі за минулу добу 8 разів зривали "тишу"
07:18
Блінкен: Росія блокувала нараду ОБСЄ у Варшаві
06:43
У США і Росії найвища у світі добова смертність від COVID
06:24
Лава вулкану на Канарах досягла океану. Попереджають про викиди токсичних газів
Усі новини...