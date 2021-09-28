Землетрус на Криті: Кількість поранених зросла до 20
Вівторок, 28 вересня 2021, 00:39
20 людей отримали поранення в результаті землетрусу на грецькому острові Крит.
Джерело: The Guardian
Деталі: Недалеко від епіцентру землетрусу, який знаходився за 78 кілометрів від столиці Іракліона, було оголошено надзвичайний стан.
Будинки і церкви були пошкоджені, виникли обвали гірських порід.
Сейсмолог з Імперського коледжу Лондона Стівен Хікс описав підземні поштовхи як найпотужніші, що струсонули Крит з 1959 року.
Що передувало: Раніше повідомлялося про 9 поранених.
Передісторія:
- 27 вересня на Криті стався землетрус.
- За оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала.
- Як повідомлялося, в Аркалохорі одна людина загинула - робітник, який виконував реставраційні роботи у церкві.