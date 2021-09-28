Землетрус на Криті: Кількість поранених зросла до 20

20 людей отримали поранення в результаті землетрусу на грецькому острові Крит.

Джерело: The Guardian

Деталі: Недалеко від епіцентру землетрусу, який знаходився за 78 кілометрів від столиці Іракліона, було оголошено надзвичайний стан.

Будинки і церкви були пошкоджені, виникли обвали гірських порід.

Сейсмолог з Імперського коледжу Лондона Стівен Хікс описав підземні поштовхи як найпотужніші, що струсонули Крит з 1959 року.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 9 поранених.

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