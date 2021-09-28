Землетрясение на Крите: Количество раненых возросло до 20

20 человек получили ранения в результате землетрясения на греческом острове Крит.

Источник: The Guardian

Детали: Недалеко от эпицентра землетрясения, который находился в 78 километрах от столицы Ираклиона, было объявлено чрезвычайное положение.

Дома и церкви были повреждены, возникли оползни горных пород.

Сейсмолог из Имперского колледжа Лондона Стивен Хикс описал подземные толчки как самые мощные, которые потрясли Крит с 1959 года.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 9 раненых.

Предыстория: