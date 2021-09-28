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Землетрясение на Крите: Количество раненых возросло до 20

Вторник, 28 сентября 2021, 00:39

20 человек получили ранения в результате землетрясения на греческом острове Крит.

Источник: The Guardian

Детали: Недалеко от эпицентра землетрясения, который находился в 78 километрах от столицы Ираклиона, было объявлено чрезвычайное положение.

Дома и церкви были повреждены, возникли оползни горных пород.

Сейсмолог из Имперского колледжа Лондона Стивен Хикс описал подземные толчки как самые мощные, которые потрясли Крит с 1959 года.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 9 раненых.

Предыстория:

  • 27 сентября на Крите произошло землетрясение.
  • По оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла.
  • Как сообщалось, в Аркалохори один человек погиб - рабочий, который выполнял реставрационные работы в церкви.

Темы: Грециястихийное бедствие
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