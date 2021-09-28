Землетрясение на Крите: Количество раненых возросло до 20
Вторник, 28 сентября 2021, 00:39
20 человек получили ранения в результате землетрясения на греческом острове Крит.
Источник: The Guardian
Детали: Недалеко от эпицентра землетрясения, который находился в 78 километрах от столицы Ираклиона, было объявлено чрезвычайное положение.
Дома и церкви были повреждены, возникли оползни горных пород.
Сейсмолог из Имперского колледжа Лондона Стивен Хикс описал подземные толчки как самые мощные, которые потрясли Крит с 1959 года.
Что предшествовало: Ранее сообщалось о 9 раненых.
Предыстория:
- 27 сентября на Крите произошло землетрясение.
- По оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла.
- Как сообщалось, в Аркалохори один человек погиб - рабочий, который выполнял реставрационные работы в церкви.