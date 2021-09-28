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COVID-19: Найбільше нових хворих — у США

Вівторок, 28 вересня 2021, 06:17

26 вересня у світі виявили  371 530 COVID-випадків.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 81 409 інфікувань, в Британії – 37 960, в Туреччині – 27 188.

Крім того, в РФ – 22  236 випадків, на Філіппінах – 18 319.

 

Україна з 3 007  зараженнями на 19 місці у світі між Швейцарією та Болгарією. У Європі – сьома.

5 351 людина у світі за добу померла від коронавірусу. За цим показником Україна на 15 місці в світі і на 4 – в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 26 вересня в Україні зафіксували 3007 нових випадків COVID-19. Госпіталізовано 1 478 осіб, померли 94 піцієнти, одужали 952 особи.

Українська правда
Теми: коронавірус


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