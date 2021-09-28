COVID-19: Найбільше нових хворих — у США
Вівторок, 28 вересня 2021, 06:17
26 вересня у світі виявили 371 530 COVID-випадків.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема, в США – 81 409 інфікувань, в Британії – 37 960, в Туреччині – 27 188.
Крім того, в РФ – 22 236 випадків, на Філіппінах – 18 319.
Україна з 3 007 зараженнями на 19 місці у світі між Швейцарією та Болгарією. У Європі – сьома.
5 351 людина у світі за добу померла від коронавірусу. За цим показником Україна на 15 місці в світі і на 4 – в Європі.
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Нагадаємо: 26 вересня в Україні зафіксували 3007 нових випадків COVID-19. Госпіталізовано 1 478 осіб, померли 94 піцієнти, одужали 952 особи.
Українська правда