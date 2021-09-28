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COVID-19: Больше всего новых больных — в США

Вторник, 28 сентября 2021, 06:17
COVID-19: Больше всего новых больных — в США

26 сентября в мире обнаружили 371530 COVID-случаев.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 81 409 заражений, в Великобритании - 37 960, в Турции - 27 188.

Кроме того, в РФ - 22 236 случаев, на Филиппинах - 18 319.

 

Украина с 3007 заражениями на 19 месте в мире между Швейцарией и Болгарией. В Европе - седьмая.

5351 человек в мире за сутки умер от коронавируса. По этому показателю Украина на 15 месте в мире и на 4 - в Европе.

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Напомним: 26 сентября в Украине зафиксировали 3007 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 1478 человек, умерли 94 пициента, выздоровели 952 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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