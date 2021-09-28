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При "жовтій зоні" побільшало охочих щепитися проти COVID – МОЗ

Вівторок, 28 вересня 2021, 08:57
При жовтій зоні побільшало охочих щепитися проти COVID – МОЗ
Вакциновані першою і другою дозою, УП

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що від часу оголошення "жовтого рівня" епідемічної небезпеки по всій Україні з більшими можливостями для вакцинованих кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на чверть.

Джерело: МОЗ у Facebook

Дослівно МОЗ: "З моменту оголошення жовтого рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%".

Деталі: 27 вересня проти коронавірусу щепили 119 378 людей: першу дозу вакцини отримали 70 004 людини, другу дозу – 49 374 людей.

У цей понеділок для імунізації населення проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19, працювали 896 мобільних бригад, 2 971 пункт щеплення та 344 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 851 531 людину, з них отримали одну дозу – 6 851 529 людей, повністю імунізовані – 5 508 212 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 12 359 741 щеплення.

Теми: вакцинація
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