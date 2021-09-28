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При "желтой зоне" стало больше желающих привиться против COVID – МОЗ

Вторник, 28 сентября 2021, 08:57
При желтой зоне стало больше желающих привиться против COVID – МОЗ
Вакцинированные первой и второй дозой, УП

Министерство здравоохранения заявляет, что со времени объявления "желтого уровня" эпидемической опасности по всей Украине с большими возможностями для вакцинированных количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на четверть.

Источник: МОЗ в Facebook

Дословно МОЗ: "С момента объявления желтого уровня эпидопасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%".

Детали: 27 сентября против коронавируса привили 119 378 человек: первую дозу вакцины получили 70 004 человека, вторую дозу – 49 374 человек.

В этот понедельник для иммунизации населения против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19, работали 896 мобильных бригад, 2 971 прививочный пункт и 344 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы – 5 508 212 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом с 24 февраля проведено 12 359 741 прививку.

Темы: вакцинация
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