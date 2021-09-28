"Помаранчевих" областей в Україні поменшало на одну

Чотири області України перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки за показниками темпів поширення COVID-19.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Станом на 28 вересня "помаранчевими" є Донецька, Тернопільська, Черкаська й Чернівецька області.

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У цих 4 регіонах перевищене порогове значення динаміки рівня госпіталізації.

Натомість Дніпропетровська та Кіровоградська області приєдналися до решти регіонів України, які є "жовтими".

Водночас у 23-х із 25-ти регіонів України перевищено рівень захворюваності.

Що передувало: Станом на 27 вересня у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки перебували п'ять областей України: Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська й Черкаська області.