"Помаранчевих" областей в Україні поменшало на одну
Вівторок, 28 вересня 2021, 11:33
Чотири області України перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки за показниками темпів поширення COVID-19.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я
Деталі: Станом на 28 вересня "помаранчевими" є Донецька, Тернопільська, Черкаська й Чернівецька області.
У цих 4 регіонах перевищене порогове значення динаміки рівня госпіталізації.
Натомість Дніпропетровська та Кіровоградська області приєдналися до решти регіонів України, які є "жовтими".
Водночас у 23-х із 25-ти регіонів України перевищено рівень захворюваності.
Що передувало: Станом на 27 вересня у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки перебували п'ять областей України: Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська й Черкаська області.
Українська правда