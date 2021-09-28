Число "оранжевых" областей в Украине уменьшилось на одну
Четыре области Украины находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности по показателям темпов распространения COVID-19.
Источник: данные Министерства здравоохранения
Детали: По состоянию на 28 сентября "оранжевыми" являются Донецкая, Тернопольская, Черкасская и Черновицкая области.
В этих 4 регионах превышено пороговое значение динамики уровня госпитализации.
Днепропетровская и Кировоградская области присоединились к остальным регионов Украины, которые являются "желтыми".
В то же время в 23-х из 25-ти регионов Украины превышен уровень заболеваемости.
Что предшествовало: По состоянию на 27 сентября в "оранжевой" зоне эпидемической опасности находились пять областей Украины: Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская.