Число "оранжевых" областей в Украине уменьшилось на одну

Четыре области Украины находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности по показателям темпов распространения COVID-19.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на 28 сентября "оранжевыми" являются Донецкая, Тернопольская, Черкасская и Черновицкая области.

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В этих 4 регионах превышено пороговое значение динамики уровня госпитализации.

Днепропетровская и Кировоградская области присоединились к остальным регионов Украины, которые являются "желтыми".

В то же время в 23-х из 25-ти регионов Украины превышен уровень заболеваемости.

Что предшествовало: По состоянию на 27 сентября в "оранжевой" зоне эпидемической опасности находились пять областей Украины: Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская.