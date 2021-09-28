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У Росії знову рекорд смертей від коронавірусу

Вівторок, 28 вересня 2021, 12:26
У Росії знову рекорд смертей від коронавірусу
Фото: РИА Новости

За минулу добу, 27 вересня, на території Росії внаслідок COVID-19 померли ще 852 людини - це максимальний показник за весь час пандемії в країні.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: Що стосується нових випадків зараження коронавірусом, то за добу в РФ виявили 21 559 хворих. Це більше, ніж напередодні - тоді за день зафіксували 22 236 нових випадків зараження.

Всього з початку пандемії в Росії помер 205 531 пацієнт з ковідом.

Передісторія: Минулого разу максимальна кількість померлих від коронавірусу в Росії була зафіксована 23 вересня. Тоді пішли з життя 828 хворих.

В РФ розпочалась четверта хвиля епідемії.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019жертви
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