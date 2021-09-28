Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Росії знову рекорд смертей від коронавірусу

Вівторок, 28 вересня 2021, 12:26
Фото: РИА Новости

За минулу добу, 27 вересня, на території Росії внаслідок COVID-19 померли ще 852 людини - це максимальний показник за весь час пандемії в країні.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: Що стосується нових випадків зараження коронавірусом, то за добу в РФ виявили 21 559 хворих. Це більше, ніж напередодні - тоді за день зафіксували 22 236 нових випадків зараження.

Всього з початку пандемії в Росії помер 205 531 пацієнт з ковідом.

Передісторія: Минулого разу максимальна кількість померлих від коронавірусу в Росії була зафіксована 23 вересня. Тоді пішли з життя 828 хворих.

В РФ розпочалась четверта хвиля епідемії.

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019жертви


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer

На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

Усі новини...
Росія
МЗС викликало посла Угорщини через підписання угоди з РФ на постачання газу
Кулеба: Угодою з "Газпромом" Угорщина завдала удару по українсько-угорських відносинах
СБУ викрила конструкторське бюро у Дніпрі, яке працювало на Росію
Останні новини
02:50
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень "тиші"
01:54
У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації
00:59
Мера Запоріжжя звільнили з посади
00:31
"Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+" – Ляшко
00:06
фотоРосійський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ
23:52
"Баварія" забила п'ять м'ячів "Динамо" у Лізі Чемпіонів
23:28
МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer
22:54
Президент Фінляндії поскаржився на відсутність діалогу між ЄС і РФ
22:32
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю
22:03
Новини економіки: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
Усі новини...