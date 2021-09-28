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В России снова рекорд смертей от коронавируса

Вторник, 28 сентября 2021, 12:26
Фото: РИА Новости

За прошедшие сутки, 27 сентября, на территории России вследствие COVID-19 скончались еще 852 человека — это максимальный показатель за все время пандемии в стране.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: Что касается новых случаев заражения коронавирусом, то за сутки в РФ выявили 21 559 больных. Это больше, чем накануне – тогда за день зафиксировали 22 236 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии в России умер 205 531 пациент с ковидом.

Предыстория: В прошлый раз максимальное количество умерших от коронавируса в России было зафиксировано 23 сентября. Тогда ушли из жизни 828 больных.

В РФ началась четвертая волна эпидемии.

Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019жертвы
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