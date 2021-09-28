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Зінченко не зіграє в ключових матчах відбору збірної до ЧС-2022

Вівторок, 28 вересня 2021, 12:54
Зінченко не зіграє в ключових матчах відбору збірної до ЧС-2022
Олександр Зінченко. Фото Павла Кубанова, УАФ

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко пропустить жовтневі матчі відбору на Чемпіонат світу через травму.

Джерело: Українська асоціація футболу

Дослівно: "Ще до початку збору національної команди України, на жаль, надходять неприємні звістки. Лікарі "Манчестер Сіті" діагностували надрив литкового м’яза в Олександра Зінченка.

Ця травма унеможливлює участь півзахисника в матчах відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів)". 

Деталі: Зазначається, що в зв’язку із цим в. о. головного тренера збірної Олександр Петраков перевів із резервного списку до основного центрального півзахисника СК "Дніпро-1" Олександра Піхальонка. Для 24-річного гравця це перший виклик до лав синьо-жовтих.

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва — "Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Ігор Харатін ("Легія", Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Резервний список: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін ("Зоря" Луганськ), Владислав Калітвінцев ("Десна" Чернігів).

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.

Українська правда

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Теми: футбол
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