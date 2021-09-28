Зинченко не сыграет в ключевых матчах отбора сборной на ЧМ-2022

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко пропустит октябрьские матчи отбора на Чемпионат мира из-за травмы.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Дословно: "Еще до начала сбора национальной команды Украины, к сожалению, поступают неприятные известия. Врачи "Манчестер Сити" диагностировали надрыв икроножной мышцы у Александра Зинченко.

Эта травма делает невозможным участие полузащитника в матчах отбора ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов)".

Детали: Отмечается, что в связи с этим и. о. главного тренера сборной Александр Петраков перевел из резервного списка в основной центрального полузащитника СК "Днепр-1" Александра Пихальонка. Для 24-летнего игрока это первый вызов в ряды сине-желтых.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Резник ( "Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихальонок ("Днепр-1" Днепр) Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ( "Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ( "Шахтер" Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин ( "Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов).

Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.