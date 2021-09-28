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Українці отримають довгі вихідні у жовтні

Вівторок, 28 вересня 2021, 13:39
Календар на жовтень 2021 (Фото: kalendari.co.ua)

У жовтні Україна святкує День захисників і захисниць, і з цього приводу українці матимуть чотири вихідних дні підряд - з 14 до 17 числа.

Джерело: Українська правда, рішення уряду

Деталі: День захисника України припадає на четвер 14 жовтня, тож за традицією Кабінет міністрів вирішив зробити вихідною ще й п’ятницю 15-го. Але її доведеться відпрацювати – цей робочий день перенесли на суботу 23 жовтня.

Усього в жовтні очікується 11 вихідних днів.

Нагадаємо: В липні Верховна Рада ухвалила закон, яким перейменувала свято День захисника України на День захисників та захисниць України.

Євген Кізілов, УП
Теми: святкуванняУкраїна


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