Українці отримають довгі вихідні у жовтні
Вівторок, 28 вересня 2021, 13:39
У жовтні Україна святкує День захисників і захисниць, і з цього приводу українці матимуть чотири вихідних дні підряд - з 14 до 17 числа.
Джерело: Українська правда, рішення уряду
Деталі: День захисника України припадає на четвер 14 жовтня, тож за традицією Кабінет міністрів вирішив зробити вихідною ще й п’ятницю 15-го. Але її доведеться відпрацювати – цей робочий день перенесли на суботу 23 жовтня.
Усього в жовтні очікується 11 вихідних днів.
Нагадаємо: В липні Верховна Рада ухвалила закон, яким перейменувала свято День захисника України на День захисників та захисниць України.
Євген Кізілов, УП