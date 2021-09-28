Украинцы получат длинные выходные в октябре
Вторник, 28 сентября 2021, 13:39
В октябре Украина празднует День защитников и защитниц, и по этому поводу украинцы получат четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 число.
Источник: Украинская правда, решение правительства
Детали: День защитника Украины приходится на четверг 14 октября, поэтому по традиции Кабинет министров решил сделать выходной еще и пятницу 15-го. Но ее придется отработать - этот рабочий день перенесли на субботу 23 октября.
Всего в октябре ожидается 11 выходных дней.
Напомним: В июле Верховная Рада приняла закон, которым переименовала праздник День защитника Украины в День защитников и защитниц Украины.
Евгений Кизилов, УП