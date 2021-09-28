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Украинцы получат длинные выходные в октябре

Вторник, 28 сентября 2021, 13:39
Украинцы получат длинные выходные в октябре
Календарь на октябрь 2021 (Фото: kalendari.co.ua)

В октябре Украина празднует День защитников и защитниц, и по этому поводу украинцы получат четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 число.

Источник: Украинская правда, решение правительства

Детали: День защитника Украины приходится на четверг 14 октября, поэтому по традиции Кабинет министров решил сделать выходной еще и пятницу 15-го. Но ее придется отработать - этот рабочий день перенесли на субботу 23 октября.

Всего в октябре ожидается 11 выходных дней.

Напомним: В июле Верховная Рада приняла закон, которым переименовала праздник День защитника Украины в День защитников и защитниц Украины.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: празднованияУкраина
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