"Євросолідарність" пішла до НАБУ, ДБР і ОГП через закон про олігархів

Фракція "Європейська солідарність" подала заяви до НАБУ, ОГП і ДБР через нібито вчинення кримінального правопорушення при голосуванні за закон про олігархів.

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності", брифінгу Артура Герасимова, Ростислава Павленка та Володимира В'ятровича

Пряма мова Герасимова: "Те, що відбулися, це не просто порушення регламенту. Сталася кримінальна дія, вчинок, злочин, яким було нанесено дуже серйозного удару по парламентаризму".

Деталі: У "ЄС" вважають, що закон небезпечний, тому що дає право президенту Володимиру Зеленському через РНБО визначати неугодного політика олігархом.

Таким чином, вважають у "ЄС", Зеленський намагається взяти під контроль 4 гілку влади - ЗМІ.

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