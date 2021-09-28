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"Евросолидарнисть" пошла в НАБУ, ГБР и ОГП из-за закона об олигархах

Вторник, 28 сентября 2021, 13:45
Фото: FB "Евросолидарности"

Фракция "Европейская солидарность" подала заявления в НАБУ, ОГП и ГБР за якобы совершение уголовного преступления при голосовании за закон об олигархах.

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности", брифинг Артура Герасимова, Ростислава Павленко и Владимира Вьятровича

Прямая речь Герасимова: "То, что состоялось, это не просто нарушение регламента. Произошло уголовное действие, поступок, преступление, которым был нанесен очень серьезный удар по парламентаризму".

Детали: В "ЕС" считают, что закон опасен, так как дает право президенту Владимиру Зеленскому через СНБО определять неугодного политика олигархом.

Таким образом, считают в "ЕС", Зеленский пытается взять под контроль 4 ветвь власти - СМИ.

 
 

Предыстория:

  • 23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.
  • Спикера ВР Дмитрия Разумкова не было на заседании, поскольку он повторно заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.
  • В принятом Верховной Раде законе об олигархах есть юридическая коллизия из-за противоречий в том, кто определяет статус олигарха - и СНБО и НАПК, одну статью его должны переголосовать.
  •  Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламентарии поддержали его правку. Таким образом в законе учтены нормы, что олигархом человека признаёт СНБО, как это инициировал президент, а другая – что это делает НАПК.

Украинская правда
Темы: Европейская солидарностьНАБУГБРолигархипрокуратура
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