В Усика не проти реваншу з Джошуа на "Олімпійському", але є нюанс – буде холодно

Команда боксера Олександра Усика згодна на відповідний бій з Ентоні Джошуа в лютому на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Однак є побоювання, що в цю пору року бійцям буде холодно.

Джерело: пресконференція Усика і його промоутера Олександра Красюка, з якої пише Isport.ua

Деталі: Один з журналістів запитав, наскільки реально провести реванш з Джошуа в Києві і зазначив, що промоутер британця Едді Хірн вважає, що в лютому на НСК "Олімпійський" "погано боксувати".

Пряма мова Усика: "Звідки Хирн знає, що в лютому на НСК "Олімпійський" погано боксувати? Він що, проводив бій в лютому на НСК "Олімпійський"?

Усик на пресконференції в Києві фото: ельдар сарахман, уп

Більше деталей: Детальніше на це питання відповів Красюк.

Пряма мова Красюка: "Реванш був прописаний в контракті. Він вже активований стороною Ентоні. Усик не засмутився цій умові, а навпаки зрадів. Він сказав: "О, клас, поб'ю Антоху двічі...

У нас є обмеження по часу щодо реваншу, і ті дати, які Хірн сказав на пресконференції - лютий-березень, вони правильні. Зима, Олімпійський, лютий... Ну, може, якщо буде +20 в Києві, буде комфортно.

Я пам'ятаю перший бій Усика на стадіоні "Львів Арена". Це було 4 жовтня, якщо я не помиляюся, температура була +5, свіжо і в рушнику, пледі і жилетці. У рингу, звичайно, пара йде, але до рингу було незручно.

У будь-якому випадку, ми працюємо над тим, щоб в Україні проходили події такого масштабу, але є багато обставин, за якими не можемо. Але ми зробимо все, щоб популяризувати бокс".

Усик на пресконференції в Києві фото: ельдар сарахман, уп

Передісторія: У ніч на 26 вересня українець Олександр Усик побив британця Ентоні Джошуа в боксерському протистоянні в Лондоні. Усик став чемпіоном у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.